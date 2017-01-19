В прошлом году в области зарегистрировано 513 аварий с участием пешеходов
В 2016 году сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в регионе 513 аварий с участием пешеходов. Это 37,5 процента от числа всех дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Большая часть наездов – 326, произошла по вине водителей. При этом 235 пешеходов были сбиты на "зебрах". 229 ДТП произошли в темное время суток.
Недисциплинированность самих пешеходов стала причиной 38% всех происшествий с их участием. Отмечается, что количество таких аварий сократилось на 5% и составило 194 происшествия, в которых 41 человек погиб и 161 получил ранения.
ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть дороги необходимо только по пешеходному переходу. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям. При движении вне населенных пунктов такие элементы обязательны.
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