В Калининграде таксист уехал с телефоном, который клиентка оставила в залог
В Калининграде водитель такси присвоил себе телефон, который пассажирка оставила ему в залог, пока ходила за деньгами. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Полицейские установили, что 32-летняя местная жительница, доехав до дома на такси, обнаружила, что наличных денег у неё нет. Она оставила водителю в залог свой мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей и попросила подождать, пока она сходит в квартиру за нужной суммой. Однако, как только женщина ушла, злоумышленник уехал.
38-летнего водителя задержали, телефон был изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение".
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