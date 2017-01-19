В Калининграде таксист уехал с телефоном, который клиентка оставила в залог

В Калининграде водитель такси присвоил себе телефон, который пассажирка оставила ему в залог, пока ходила за деньгами. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Полицейские установили, что 32-летняя местная жительница, доехав до дома на такси, обнаружила, что наличных денег у неё нет. Она оставила водителю в залог свой мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей и попросила подождать, пока она сходит в квартиру за нужной суммой. Однако, как только женщина ушла, злоумышленник уехал.

38-летнего водителя задержали, телефон был изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение".