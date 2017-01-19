Житель Гусева выстрелил в маляра, не ответившего вовремя на его вопрос

В Гусеве ранее судимого местного жителя приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии строгого режима за нападение на рабочего. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

25 декабря 2014 года преступник выглянул из окна квартиры на ул. Советской и увидел во дворе незнакомого мужчину, который красил мусорные ящики. Внезапно он спросил у рабочего, знает ли он, кто живет на втором этаже дома, однако тот не отреагировал.



"Тогда К. взял пневматический пистолет, вышел на улицу и нанес потерпевшему один удар по голове, после чего произвел не менее двух выстрелов в сторону мужчины, причинив тяжкий вред здоровью последнего. В судебном заседании подсудимый вину признал частично и пояснил, что ударил мужчину, поскольку последний начал его оскорблять, пытался ударить, при этом он утверждал, что не стрелял в него", — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд квалифицировал действия подсудимого по п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия"). За это преступление его приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако из-за того, что ранее мужчину судили за грабеж и сбыт краденого, к наказанию присоединили неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.