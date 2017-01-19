Пограничники в Гроново задержали "Мерседес" и "Ягуар" с 1 185 пачками сигарет (фото)

В минувшие выходные, 14 и 15 января, польские пограничники задержали на пункте пропуска в Гроново два автомобиля с табачной контрабандой. Об этом сообщается на сайте Таможенной палаты в Ольштыне.

Сначала сотрудники ведомства остановили "Ягуар", за рулём которого сидел гражданин Польшы. В топливном баке машины обнаружили 695 пачек сигарет. Затем подошла очередь "Мерседеса". Таможенникам пришлось демонтировать газовый баллон, расположенный вбагажнике. Внутри полости они обнаружили 490 пачек сигарет.

Контрабандный товар задержали. Нарушители в ближайшее время предстанут перед судом.