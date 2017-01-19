На Северном вокзале задержали двоих калининградцев с 22 граммами марихуаны и гашиша (фото)

В Калининграде, на Северном вокзале, задержали двоих мужчин с 22 граммами наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

Молодых людей сотрудники полиции остановили 11 января на привокзальной площади. Одному из них оказалось 27 лет, второму — 28. После досмотра у задержанных нашли 15 граммов марихуаны и 7 граммов гашиша.



Также полиция на транспорте задержала в районе порта 40-летнего мужчину, который держал при себе 10 условных доз карфентанила. Ранее подозреваемый был судим за грабёж.



"В настоящее время по данным фактам противоправных деяний следственным отделом Западного ЛУ МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, в соответствии с которой мера наказания — лишение свободы на срок до 15 лет. Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении пресс-службы.