В 2016 году сумма ущерба, возмещённого благодаря работе калининградского СК, превысила 250 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2016 году калининградские следователи добились возмещения более 250 миллионов ущерба от совершённых преступлений в рамках расследования уголовных дел. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Михаил Кармальков.
В целом в производстве следователей регионального следственного управления в 2016 году находилось порядка 1 400 уголовных дел. Это почти на 10% выше показателя 2015-го. По итогам года сотрудники следственного управления закончили производство шестисот уголовных дел. Из них в суд направили более пятисот.
Кроме того, сотрудники калининградского СК направили более шестисот представлений по ч. 2 ст. 158 УПК РФ "Окончание предварительного расследования". На их основании более 100 работников различных ведомств привлекли к дисциплинарной ответственности.
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