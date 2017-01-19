СМИ: на итальянском курорте 30 постояльцев отеля погибли при сходе лавины

В отеле "Риджопиано" в итальянской провинции Пескара погибли как минимум 30 человек в результате схода лавины. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на Reuters

Лавина сошла в среду, 18 января, из-за нескольких подземных толчков. Они произошли в районе гор Гран-Сассо-д’Италия в регионе Абруццо.

В результате гостиницу полностью завалило снегом. Спасателям с трудом удалось до неё добраться и войти внутрь. В живых остались два свидетеля произошедшего, которых не было в здании во время происшествия.