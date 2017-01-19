В Калининграде на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

В среду, 18 января, в Калининграде сбили 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 13.55 на улице Лесной. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время её сбил "Опель", за рулём которого сидела девушка. В результате ДТП пострадавшую школьницу госпитализировали.