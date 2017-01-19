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Главная Новости Происшествия

В Калининграде на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

09:52
  3109 2
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В среду, 18 января, в Калининграде сбили 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Авария произошла около 13.55 на улице Лесной. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время её сбил "Опель", за рулём которого сидела девушка. В результате ДТП пострадавшую школьницу госпитализировали.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Александр Трофимов
Александр Трофимов #
10:56
Сколько нужно жертв еще, чтобы приняли меры, исклячающие такие случаи! У меня ребенок 9 лет, объясняю ей, что у нас за рулем ездят одни дебилы,поэтому смотреть надо направо и налево даже на регулируемом переходе. Водитель будет виноват, но ребенок останется калекой, кому от этого легче, тем более девочка!  В Эстонии обязательное ношение ношение светоотражательных липучек после 16 часов, за нарушение штраф!!!
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Алексей Маслов
Алексей Маслов #
12:12
неделю назад мою жену с ребенком на пешеходном переходе чуть не сбил мерседес черного цвета. Она всегда очень аккуратно переходит зебры, а этот баклан вылетел на встречку, ибо, видимо, очень торопился. Культура вождения деградирует
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