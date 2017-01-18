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Главная Новости Происшествия

В США задержан 51-летний мужчина, планировавший покушение на Трампа

21:55
  502 1
  • Фото с официальной страницы Дональда Трампа в Facebook
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в Facebook

В штате Флорида полиция арестовала мужчину, который угрожал убить Дональда Трампа во время инаугурации. Об этом сообщает "Российская газета".

Видеоролик с сообщением о своих намерениях 51-летний мужчина опубликовал в Twitter. После ареста он во всём признался, после чего был помещен в центр предварительного задержания. Сейчас его ожидает психиатрическая экспертиза.

 

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1 комментарий Правила комментирования

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ivanfedorov17
ivanfedorov17 #
23:00
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