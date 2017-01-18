В Калининграде 16-летний рецидивист угнал за день два автомобиля
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили два уголовных дела в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в угоне автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
За день злоумышленник угнал "Фольксваген" с улицы Тихорецкой и "Ауди" — с улицы Киевской. Первую машину разыскали по горячим следам в районе Большой окружной автодороги.
"В результате дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Гурьевского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и умышленное повреждение имущества. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.
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