В Калининграде 16-летний рецидивист угнал за день два автомобиля

В Калининграде возбудили два уголовных дела в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в угоне автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За день злоумышленник угнал "Фольксваген" с улицы Тихорецкой и "Ауди" — с улицы Киевской. Первую машину разыскали по горячим следам в районе Большой окружной автодороги.

"В результате дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Гурьевского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и умышленное повреждение имущества. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.