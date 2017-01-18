Жителя Советска, зарезавшего приятеля во время застолья, приговорили к восьми годам колонии

Жителя Советска, зарезавшего приятеля во время застолья на ул. Тимирязева, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

8 июня прошлого года 27-летний мужчина пришел в гости к своему 37-летнему знакомому. Во время совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате молодой человек схватил нож и ударил им своего приятеля. Тот скончался на месте от острой кровопотери.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, но отказался давать показания. К смягчающим обстоятельствам суд отнёс явку с повинной, помощь следствию, инвалидность, а также противоправное поведение погибшего, которое стало поводом для преступления.