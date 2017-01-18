В Калининграде пошёл под суд 35-летний мужчина, оскорбивший инспектора ППС

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В ноябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, громко ругался матом, стоя на улице Комсомольской. Его заметил проезжающий мимо сотрудник ПСС. Он задержал нарушителя и доставил его в отдел полиции № 3.



"Находясь в отделе полиции, обвиняемый стал оскорблять инспектора ППС. При этом на неоднократные замечания и требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал и продолжал оскорблять сотрудника полиции грубой нецензурной бранью", — говорится в сообщении ведомства.



Теперь калининградцу грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов либо исправительные работы на срок до 1 года. Прокурор района направил дело в суд для рассмотрения по существу.