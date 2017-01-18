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Главная Новости Происшествия

Шёл в темноте по обочине: в Калининграде не пустили в автобус второклассника, потерявшего деньги на билет

Автор: Виктория Мокрецова
12:21
  2258 4
  • Скриншот сервиса "Google Карты"
Скриншот сервиса "Google Карты"
Во вторник, 17 января, в Гурьевске второклассника, ученика одной из местных школ, не пустили в автобус. Ребёнку пришлось больше километра идти вдоль проезжей части, пока его не подобрала проезжавшая мимо местная жительница. Женщина рассказала об этом Клопс.Ru.  
 
Около половины седьмого вечера Вера (имя изменено — Прим. ред.) возвращалась из Калининграда в Гурьевск. По пути, на улице Безымянной, она увидела маленького мальчика. Он шёл один по обочине дороги.
 
"На этой улице нет жилых домов. Там только гаражи и складские помещения. Там даже тротуара и как такового освещения нет. Я подумала, что это странно, что мальчик один в тёмное время суток идёт здесь. Я остановилась и спросила, что он здесь делает", — сообщила женщина.
 
Ребёнок рассказал, что потерял деньги на автобус, поэтому кондуктор не впустил его в салон. Тогда он решил идти пешком. Дом мальчика находится на улице Заречной, примерно в трёх километрах от школы.
 
"Сколько у нас детей в последнее время пропадает, и никто из водителей не остановился. Они ещё имели наглость сигналить, когда я остановилась на обочине. Ходить ребёнку на той дороге одному просто опасно. Там есть опасный поворот. Столько людей уже там разбивалось. А машины едут кто 40, кто 80", — возмутилась жительница Гурьевска.
 
Детский омбудсмен Калининградской области Татьяна Батурина назвала ситуацию недопустимой. Чиновница отметила, что кондукторы и водители, которые отказывают детям в проезде, могут потерять работу.
 
"Мы направили обращение руководителям транспортных компаний о недопустимости отказа перевозить детей. Не только в тёмное время суток и зимой, но вообще всегда. Ребёнок, который идёт пешком, может подвергнуться любой опасности. Такие действия кондукторов и водителей могут привести к уголовному делу", — подчеркнула Батурина.
 

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4 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
12:42
Работает на маршрутах маргинальная публика.
Взглянув мимолётом на их внешний вид, на их лица, "не тронутые и тенью интелекта", не понимаешь - где их откопали ?
Отсюда и все проблемы, в том числе и этот вопиющий случай!
Увольнять однозначно, за такой беспредел этих нелюдей!
И руководителей их наказывать рублём.
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ivanovmisha
ivanovmisha #
13:03
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  -  http://elenamalusheva.blogspot.com
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mahno81
mahno81 #
13:09
Я конечно понимаю что кондукторами работает в 80% случаев конченое быдло, но неужели во всем автобусе не нашлось человека кто бы заплатил за ребёнка эти копейки?
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
13:11
А Батурина кроме называния ситуации "недопустимой" ещё что-нибудь может ? Или зад поднять от насиженного места , провести расследование и примерно наказать утырка - кондуктора это выше её сил?
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