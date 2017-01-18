Шёл в темноте по обочине: в Калининграде не пустили в автобус второклассника, потерявшего деньги на билет

Во вторник, 17 января, в Гурьевске второклассника, ученика одной из местных школ, не пустили в автобус. Ребёнку пришлось больше километра идти вдоль проезжей части, пока его не подобрала проезжавшая мимо местная жительница. Женщина рассказала об этом Клопс.Ru.

Около половины седьмого вечера Вера (имя изменено — Прим. ред.) возвращалась из Калининграда в Гурьевск. По пути, на улице Безымянной, она увидела маленького мальчика. Он шёл один по обочине дороги.

"На этой улице нет жилых домов. Там только гаражи и складские помещения. Там даже тротуара и как такового освещения нет. Я подумала, что это странно, что мальчик один в тёмное время суток идёт здесь. Я остановилась и спросила, что он здесь делает", — сообщила женщина.

Ребёнок рассказал, что потерял деньги на автобус, поэтому кондуктор не впустил его в салон. Тогда он решил идти пешком. Дом мальчика находится на улице Заречной, примерно в трёх километрах от школы.

"Сколько у нас детей в последнее время пропадает, и никто из водителей не остановился. Они ещё имели наглость сигналить, когда я остановилась на обочине. Ходить ребёнку на той дороге одному просто опасно. Там есть опасный поворот. Столько людей уже там разбивалось. А машины едут кто 40, кто 80", — возмутилась жительница Гурьевска.

Детский омбудсмен Калининградской области Татьяна Батурина назвала ситуацию недопустимой. Чиновница отметила, что кондукторы и водители, которые отказывают детям в проезде, могут потерять работу.

"Мы направили обращение руководителям транспортных компаний о недопустимости отказа перевозить детей. Не только в тёмное время суток и зимой, но вообще всегда. Ребёнок, который идёт пешком, может подвергнуться любой опасности. Такие действия кондукторов и водителей могут привести к уголовному делу", — подчеркнула Батурина.