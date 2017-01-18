В Калининграде насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде насмерть сбили 78-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 9:50 на улице Озёрной. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В это время её сбил "Рено". В результате женщину пришлось госпитализировать. Спустя некоторое время она скончалась в больнице.
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