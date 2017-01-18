В Калининграде сотрудник шиномонтажки за три месяца украл с работы 70 шин

В Калининграде сотрудник одного из шиномонтажных предприятий за три месяца украл с работы 70 шин и 6 покрышек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Товар начал пропадать в ноябре прошлого года со склада в Московском районе. Причинённый ущерб оценили в 200 тысяч рублей. 33-летний работник предприятия уже сознался в содеянном и сообщил, что продал украденное.

"По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении ведомства.