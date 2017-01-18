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Главная Новости Происшествия

В Калининграде сотрудник шиномонтажки за три месяца украл с работы 70 шин

10:09
  1251 3
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде сотрудник одного из шиномонтажных предприятий за три месяца украл с работы 70 шин и 6 покрышек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Товар начал пропадать в ноябре прошлого года со склада в Московском районе. Причинённый ущерб оценили в 200 тысяч рублей. 33-летний работник предприятия уже сознался в содеянном и сообщил, что продал украденное.
 
"По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении ведомства.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Andrey Ctaroverov
Andrey Ctaroverov #
11:24
Простите за мою безграмотность, но чем шины от покрышек отличаются?
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Дядя Шаклед
--- {} Дядя Шаклед #
11:55
Покрышка - под камеру.
Шина - не обязательно
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ziminaYuli
ziminaYuli #
11:50
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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