СМИ: самолёты ВВС США и Швеции два часа летали возле границ Калининградской области
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Возле границ Калининградской области были замечены самолёты Военно-воздушных сил США и Швеции. Об этом сообщает радио "Голос Балтии"
.
По данным СМИ, накануне, 17 января, самолёты два часа летали возле сухопутной и морской границ региона. Так, стратегический разведывательный самолёт США выполнял радиотехническую разведку на расстоянии 60 км от границ. Шведский самолёт, в свою очередь, летал над международными водами Балтийского моря.
Напомним, ранее разведывательную работу возле границ Калининградской области проводил
самолёт НАТО Е-3А "АВАКС". Инцидент произошёл 12 января.
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