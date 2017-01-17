На границе аннулировали визу поляку, приехавшему в Калининградскую область за бензином

Калининградские пограничники аннулировали российскую визу 20-летнему гражданину Польши за сообщение заведомо ложных сведений о цели своего пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Мужчину задержали 16 января 2017 года на автомобильном пункте пропуска "Мамоново II - Гжехотки". В Калининград он направлялся с целью приобретения бензина, который потом планировал перепродать. В ходе проверки документов оказалось, что визу он оформил через недобросовестных посредников за 1300 злотых.

Въезд в Российскую Федерацию мужчине не был разрешён, а визу пограничники аннулировали.