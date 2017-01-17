В Калининграде пошёл под суд бизнесмен, получивший за липовых работников 300 тыс. субсидии

В Калининграде под суд пошел 38-летний местный житель, которого обвиняют в мошенничестве при получении государственной субсидии. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.



38-летний предприниматель фиктивно нанял в свою фирму продавца и четырех специалистов по обработке янтаря. За это он получил государственную субсидию по региональной целевой программе "Дополнительные меры, направленные на снижение напряжения на рынке труда" в размере 294 тыс. рублей.



Подсудимого обвиняют по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Ему грозит до 500 тыс. штрафа или до пяти лет принудительных работ с лишением свободы до двух лет. Дело рассматривают в Ленинградском районном суде.