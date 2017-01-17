В Зеленоградском районе "Мерседес" врезался в дерево, водителя госпитализировали (фото)

Во вторник, 17 января, в Зеленоградском районе "Мерседес" врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария произошла в районе пос. Низовка. За рулём автомобиля находился 43-летний мужчина. По предварительной данным, он не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя госпитализировали.



Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.



"Полиция напоминает, что в зимний период водителям следует быть предельно внимательными на дороге! В условиях снегопада и гололедицы важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров", — говорится в сообщении ведомства.