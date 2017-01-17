В Зеленоградском районе "Мерседес" врезался в дерево, водителя госпитализировали (фото)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
6
фото
Во вторник, 17 января, в Зеленоградском районе "Мерседес" врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе пос. Низовка. За рулём автомобиля находился 43-летний мужчина. По предварительной данным, он не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя госпитализировали.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Полиция напоминает, что в зимний период водителям следует быть предельно внимательными на дороге! В условиях снегопада и гололедицы важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров", — говорится в сообщении ведомства.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.