Калининградец пытался ввезти в Литву сигареты под видом соевой муки
Житель Калининградской области пытался вывезти в Литву контрабанду сигарет под видом соевой муки. Об этом сообщается на официальном сайте таможни соседнего государства.
Мужчина прибыл на границу в воскресенье, 15 января, около 16:00 на эвакуаторе с полуприцепом. В таможенных документах он указал, что перевозит соевую муку. Калининградец вёл себя подозрительно, поэтому сотрудники таможни в Кибартае приняли решение о проведении проверки.
В результате досмотра было установлено, что житель Калининградской области под видом соевой муки пытался ввезти в Литву контрабанду сигарет на сумму около 75 тыс. евро. Всего было изъято 30 тысяч пачек сигарет. Правоохранительные органы соседнего государства проводят по данному факту предварительное расследование.
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