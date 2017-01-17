В Клайпеде задержали россиянина, угрожавшего застрелить себя и жену
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Клайпеде задержали российского гражданина, который угрожал застрелить свою жену и себя. Об этом во вторник, 17 января, сообщает Klaipeda.diena.lt
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47-летнего мужчину арестовали накануне, в понедельник. Будучи у себя дома, россиянин достал пистолет и пригрозил убийством своей супруге. После этого он пообещал свести счёты с жизнью.
Мужчину взяли под стражу. У него изъяли пистолет Макарова, два магазина и 13 патронов.
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