В Клайпеде задержали россиянина, угрожавшего застрелить себя и жену

В Клайпеде задержали российского гражданина, который угрожал застрелить свою жену и себя. Об этом во вторник, 17 января, сообщает Klaipeda.diena.lt

47-летнего мужчину арестовали накануне, в понедельник. Будучи у себя дома, россиянин достал пистолет и пригрозил убийством своей супруге. После этого он пообещал свести счёты с жизнью.



Мужчину взяли под стражу. У него изъяли пистолет Макарова, два магазина и 13 патронов.