В Калининграде кондуктор автобуса присвоила дневную выручку и ушла с работы

В Калининграде кондуктора одного из рейсовых автобусов подозревают в присвоении выручки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 31-летняя сотрудница автотранспортного предприятия вышла на смену и за день собрала с пассажиров 5 тыс. рублей. Вечером она забрала эту сумму себе, ушла домой и больше на работу не вышла.



"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — говорится в сообщении пресс-службы.