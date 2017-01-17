В Калининграде кондуктор автобуса присвоила дневную выручку и ушла с работы
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде кондуктора одного из рейсовых автобусов подозревают в присвоении выручки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, 31-летняя сотрудница автотранспортного предприятия вышла на смену и за день собрала с пассажиров 5 тыс. рублей. Вечером она забрала эту сумму себе, ушла домой и больше на работу не вышла.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — говорится в сообщении пресс-службы.
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