В Калининграде ищут мужчину, обвиняемого в краже и угрозе убийством
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде ищут мужчину, обвиняемого в краже и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, Кардаш Анатолий Анатольевич скрылся от суда. В розыск мужчину объявили сотрудники отделения МВД России по Балтийскому району.
На вид мужчине 53—60 лет. У него низкий рост, худощавое телосложение, прямые тёмные волосы, короткая стрижка, лысина на лбу и борода с сединой.
"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40145) 6-41-51, 02 или 102", — говорится в сообщении пресс-службы.
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