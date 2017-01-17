В Калининграде ищут мужчину, обвиняемого в краже и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По данным полиции, Кардаш Анатолий Анатольевич скрылся от суда. В розыск мужчину объявили сотрудники отделения МВД России по Балтийскому району.



На вид мужчине 53—60 лет. У него низкий рост, худощавое телосложение, прямые тёмные волосы, короткая стрижка, лысина на лбу и борода с сединой.



"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40145) 6-41-51, 02 или 102", — говорится в сообщении пресс-службы.