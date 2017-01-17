УМВД: в ДТП с тремя машинами на ул. Невского никто не пострадал
В ДТП с тремя машинами, которое случилось сегодня, 17 января, на ул. Невского, обошлось без пострадавших. Об этом Клопc.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Авария произошла
около 8:15. Вблизи пересечения ул. Невского и Артиллерийской столкнулись "Мицубиси" и два "Фольксвагена". В результате происшествия на участке от Береговой до Потемкина образовались пробки.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.