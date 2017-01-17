Очевидцы: в Калининграде на ул. Батальной сгорела машина
В Калининграде в Балтийском районе, на кольце улицы Батальной, сгорела машина. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец пожара.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области информацию о возгорании подтвердили. Сообщение поступило спасателям в 21:16, в 21:23 они прибыли на место. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:30. Пожар тушили трое человек и одна единица техники. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью.
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