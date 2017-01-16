В Калининграде полиция ищет 13-летнюю девочку, которая пропала 14 января

Полиция Калининграда разыскивает пропавшую Иону Лазарчук 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининграду.

Иона ушла из своего дома в Центральном районе 14 января 2017 года, около 06:00 утра. До настоящего момента её местонахождение не установлено.

Ионе на вид 13-14 лет, она худощавого телосложения, с русыми волосами до плеч и серо-зелёными глазами. Девочка была одета в коричневую куртку с мехом на воротнике, узкие тёмные брюки, сапоги-угги чёрного цвета со светлой подошвой и шапку бежевого цвета.

В настоящий момент следственный комитет проводит проверку информации о пропаже несовершеннолетней. Всем гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-025, 552-026, 552-098, 552-092, 02 или 102.