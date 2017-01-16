Семь лет за убийство мужа получила калининградка, уверявшая суд, что он зарезал себя сам

Жительнице города вынесли приговор за убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда Калининграда.

Как установил суд, 12 января 2016 между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой подсудимая, находясь под воздействием алкоголя, дважды ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший скончался в больнице.

В ходе предварительного следствия калининградка подробно описала конфликт и пояснила, что он возник на почве ревности. Однако на судебном заседании она не признала свою вину и заявила, что в ходе потасовки муж сам нанёс себе смертельные ранения.

Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы – этот срок ей предстоит провести в исправительной колонии общего режима.