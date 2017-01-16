Полиция обнаружила у жителя одного из посёлков области литровую банку с марихуаной

Полиция в ходе обыска нашла у жителя Нестеровского района банку с марихуаной. Общая масса изъятого наркотика составила почти 63 грамма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Теперь жителю области грозит лишение свободы на срок до трёх лет.