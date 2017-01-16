17-летнему калининградцу, избившему и ограбившему мужчину в подъезде, грозит до семи лет колонии

Несовершеннолетнему жителю Калининграда, который избил мужчину в подъезде одного из домов и ограбил его, грозит до семи лет лишения свободы за грабёж. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября прошлого года подросток напал на мужчину в подъезде дома на ул. Леонова. Обвиняемый не менее четырёх раз ударил потерпевшего по голове, а затем забрал у него мобильный телефон и 4 тыс. рублей. Общую сумму ущерба оценили в 6 тыс. рублей. Преступление подросток совершил в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Вопрос об избрании меры наказания будет решаться в суде.