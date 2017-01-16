В Калининграде мужчину, из ревности убившего приятеля, приговорили к семи годам лишения свободы

В Калининграде к семи годам лишения свободы приговорили горожанина, который в августе прошлого года из ревности убил своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Было установлено, что 25 августа 2016 года калининградец вместе с супругой и приятелем распивали спиртные напитки в их квартире по ул. Бассейной. В момент, когда подсудимый ненадолго вышел из комнаты, потерпевший стал приставать к калининградке. Возвратившийся супруг из ревности нанёс приятелю многочисленные удары руками по телу. В результате избиения у потерпевшего образовалась травма живота, осложнившаяся сильной кровопотерей. Он умер на месте происшествия.



В суде калининградец полностью признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.