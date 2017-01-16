В Славском районе ищут 29-летнего мужчину, который пропал 10 января

В Славском районе Калининградской области ищут пропавшего местного жителя. По словам родственников, 29-летний Александр Анашкевич пропал 10 января. Он ушёл из дома и не вернулся.

Фото с сайта "Поиск пропавших людей Калининград"

Мужчина может оказаться в любой точке Калининградской области или за её пределами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-921-008-14-79, 8-909-791-78-57, или по телефону 02.