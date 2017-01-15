Жительница Гусева провалилась под лёд, спасая лебедя

В Гусеве местная жительница упала в ледяную воду, пытаясь помочь больному лебедю. Об этом Клопс.Ru рассказала сама женщина.

В пятницу, 13 января, Татьяна гуляла с собакой возле нового храма на ул. Ленина. Она пояснила, что лебедя учуял именно пёс.

"Там, у храма река неподалёку и обрыв, - рассказывает Татьяна, - Собака показывала, что там что-то есть. Я подошла посмотреть. Увидела на льду серого лебедя с запрокинутой головой. Поняла, что ему плохо и птицу нужно спасать".

Далее последовал звонок в службу МЧС, где ей пояснили, что в этой ситуации не смогут помочь. Тогда Татьяна попыталась самостоятельно подобраться к лебедю и вышла на лед. Он оказался не прочным, и женщина упала в воду.

"Теперь пришлось спасать себя. Там очень высокий обрыв, но мне удалось зацепиться за корни деревьев и выбраться. Сразу побежала домой, так как он недалеко, переоделась в сухое и сразу обратно – к лебедю", - рассказала Татьяна.

На помощь пришел знакомый, который помог достать лебедя. Женщина забрала ослабевшую птицу домой.

"Я звонила в Калининград, в приют-передержку "Клюквенное", там меня попросили оставить его у себя на какое-то время, постараться согреть, накормить. Он был совсем лёгкий – видимо, от голода", - говорит Татьяна.

В результате помочь лебедю не удалось, а Татьяна слегла с высокой температурой. По её словам, это уже не первый случай, когда животным в Гусеве требуется срочная помощь, но получить ее практически невозможно.