На ул. Нарвской в квартире загорелся телевизор

В ночь на 15 января, в Калининграде, в двухкомнатной квартире дома по ул. Нарвская, произошло возгорание телевизора. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:03. Кроме телевизора, в огне оказались тумба, на которой он стоял, и бытовые принадлежности. Всего площадь пожара составила около 1 кв.метра. Квартира оказалась закопчена.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 10 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.