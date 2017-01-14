На ул. Шевченко из-за поломки трактора остановилось движение трамваев
В Калининграде на ул. Шевченко на трамвайных путях сломался трактор. В результате движение общественного транспорта оказалось затруднено. Об этом сообщают очевидцы.
По данным диспетчера МКП "Калининград Гор-Транс", у трактора закончилась солярка.
"Сейчас водитель ждёт, когда ему привезут солярку. Мы предложили ему свою помощь, но он отказался", - пояснили в диспетчерской.
Как только помеха будет устранена, движение возобновится. На данный момент тракторист ждёт топливо уже около часа.
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