На ул. Шевченко из-за поломки трактора остановилось движение трамваев

В Калининграде на ул. Шевченко на трамвайных путях сломался трактор. В результате движение общественного транспорта оказалось затруднено. Об этом сообщают очевидцы.

По данным диспетчера МКП "Калининград Гор-Транс", у трактора закончилась солярка.

"Сейчас водитель ждёт, когда ему привезут солярку. Мы предложили ему свою помощь, но он отказался", - пояснили в диспетчерской.

Как только помеха будет устранена, движение возобновится. На данный момент тракторист ждёт топливо уже около часа.