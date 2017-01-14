Полиция задержала калининградца за езду по поддельным правам

В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего местного жителя за езду по правам, купленным через интернет. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Автомобиль "Форд Мондео" под управлением калининградца полицейские остановили на улице Черняховского. Мужчина предъявил инспекторам водительское удостоверение с явными признаками подделки. В ходе проверки было установлено, что документ изготовлен на струйном принтере. Водитель пояснил, что купил удостоверение через интернет за 25 тыс. рублей. Документ ему прислали по почте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.