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Главная Новости Происшествия

Под Черняховском в аварии погиб водитель "Пежо"

13:25
  1667 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 13 января, на девятом километре автодороги Ульяново - Маевка – Высокое в результате столкновения с деревом погиб водитель автомобиля "Пежо". Об этом сообщает региональное УМВД России.
 
Инцидент произошел около 23:55 По предварительным данным, 31-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии мужчина скончался на месте. 27-летний пассажир госпитализирован.
 

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