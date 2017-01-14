Под Черняховском в аварии погиб водитель "Пежо"

В пятницу, 13 января, на девятом километре автодороги Ульяново - Маевка – Высокое в результате столкновения с деревом погиб водитель автомобиля "Пежо". Об этом сообщает региональное УМВД России.

Инцидент произошел около 23:55 По предварительным данным, 31-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии мужчина скончался на месте. 27-летний пассажир госпитализирован.