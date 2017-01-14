В Калининграде полиция по горячим следам задержала двух грабителей
В Калининграде вечером в пятницу, 13 января, на ул. Коммунистической сотрудники ППС задержали по подозрению в грабеже двух местных жителей 34 и 33 лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По данным правоохранительных органов, задержанные напали на 48-летнего калининградца и потребовали у него деньги. Когда мучина ответил отказом, его повалили на землю и начали избивать. Полицию вызвала проходившая мимо женщина, ставшая свидетельницей преступления.
Прибывшие на место полицейские задержали обоих грабителей на месте и доставили их в отдел полиции. Как оказалось, 34-летний задержанный ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. А вот его подельник в поле зрения правоохранителей ещё не попадал.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ "Грабёж".
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