В Калининграде полиция по горячим следам задержала двух грабителей

В Калининграде вечером в пятницу, 13 января, на ул. Коммунистической сотрудники ППС задержали по подозрению в грабеже двух местных жителей 34 и 33 лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным правоохранительных органов, задержанные напали на 48-летнего калининградца и потребовали у него деньги. Когда мучина ответил отказом, его повалили на землю и начали избивать. Полицию вызвала проходившая мимо женщина, ставшая свидетельницей преступления.

Прибывшие на место полицейские задержали обоих грабителей на месте и доставили их в отдел полиции. Как оказалось, 34-летний задержанный ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. А вот его подельник в поле зрения правоохранителей ещё не попадал.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ "Грабёж".