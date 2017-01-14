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Главная Новости Происшествия

В Храброво из-за сильного снегопада не смог приземлиться самолёт из Москвы

10:17
  1602 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Рейс SU1008, летевший из Москвы в Калининград, не смог совершить посадку в Храброво и был вынужден вернуться обратно в Москву. Об этом Клопс.Ru сообщили пассажиры рейса.
 
По сообщениям пассажиров, самолёт не смог приземлиться из-за метеоусловий и неочищенной посадочной полосы. По заявлению пресс-службы Храброво, аэропорт был готов к приёму самолёта, а метеоусловия позволяли произвести посадку. Тем не менее, командир борта принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево.
 
Как сообщили в пресс-службе Храброво, из-за инцидента утренний рейс в Москву был отменён - пассажирам назначили другой борт.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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klkl
kl kl #
10:28
Чёт непруха у su1008. Это жвроде тот же рейс что с мимо полосы промазал неделю назад? 
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