В Храброво из-за сильного снегопада не смог приземлиться самолёт из Москвы

Рейс SU1008, летевший из Москвы в Калининград, не смог совершить посадку в Храброво и был вынужден вернуться обратно в Москву. Об этом Клопс.Ru сообщили пассажиры рейса.

По сообщениям пассажиров, самолёт не смог приземлиться из-за метеоусловий и неочищенной посадочной полосы. По заявлению пресс-службы Храброво, аэропорт был готов к приёму самолёта, а метеоусловия позволяли произвести посадку. Тем не менее, командир борта принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево.

Как сообщили в пресс-службе Храброво, из-за инцидента утренний рейс в Москву был отменён - пассажирам назначили другой борт.