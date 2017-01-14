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Главная Новости Происшествия

За сутки в области горели три здания и автомобиль

09:38
  413 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
За прошедшие сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
13 января в 09:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в 1 Рабочем переулке в пос. Маяковское Гусевского района. В двухэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире произошло возгорание постельных принадлежностей. Погибли двое человек. В тушении пожара были задействованы 9 человек и 3 единицы техники.
 
В 16:30 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Облепиховой в посёлке Сосновка-2 Зеленоградского городского округа. В дачном доме сгорела деревянная веранда, комната в мансардном помещении и кровля. Возгорание тушило трое человек с одной единицей техники.
 
В 23:45 поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Эпроновской в Калининграде. В "БМВ Х3" выгорел моторный отсек, а также обгорела водительская часть салона. На тушение выехали 5 человек с одной единицей техники.
 
14 января в 02:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в посёлке Волочаевское Светловского городского округа. Там сгорели хозяйственные постройки общей площадью 120 кв.м. Пожар тушили 15 человек и 5 единиц техники.
 
Во всех случаях реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.
 

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