Житель Советска вынес из ювелирного магазина украшений на 56 000 рублей

Полиция Советска задержала 27-летнего местного жителя по подозрению в ограблении ювелирного салона на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

30 декабря в 10:55 утра мужчина зашёл в ювелирный магазин, оттолкнул девушку-продавца, схватил с витрины 8 золотых украшений общей суммой на 56 000 рублей и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Злоумышленнику, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, грозит лишение свободы на срок до 7 лет.