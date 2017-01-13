Жителя Озёрска осудили на два с половиной года за кражу бисквитов, жвачки и чая

Озёрский районный суд вынес наказание мужчине, совершившему кражу в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Преступление произошло в ночь на 3 апреля 2016 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в павильон через окно и похитил бисквитные пирожные, жвачку и две пачки чая общей суммой на 400 рублей. Кроме того, 19 августа он украл 3000 рублей у знакомого, когда тот вышел из комнаты.

Суд квалифицировал действия подсудимого по первому эпизоду по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу с незаконным проникновением в помещение, и по второму эпизоду – по ч. 1 ст. 158 УК РФ, как кражу.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: мужчина совершил явку с повинной, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию, а также добровольно возместил ущерб по первому эпизоду и часть суммы – по второму. Отягчающим обстоятельством стало то, что похититель был ранее судим за аналогичные преступления.

Подсудимый был приговорён к лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.