Жителя Озёрска осудили на два с половиной года за кражу бисквитов, жвачки и чая

Озёрский районный суд вынес наказание мужчине, совершившему кражу в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Преступление произошло в ночь на 3 апреля 2016 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в павильон через окно и похитил бисквитные пирожные, жвачку и две пачки чая общей суммой на 400 рублей. Кроме того, 19 августа он украл 3000 рублей у знакомого, когда тот вышел из комнаты.
Суд квалифицировал действия подсудимого по первому эпизоду по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу с незаконным проникновением в помещение, и по второму эпизоду – по ч. 1 ст. 158 УК РФ, как кражу.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: мужчина совершил явку с повинной, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию, а также добровольно возместил ущерб по первому эпизоду и часть суммы – по второму. Отягчающим обстоятельством стало то, что похититель был ранее судим за аналогичные преступления.
Подсудимый был приговорён к лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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