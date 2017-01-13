МВД: руководство одного из российских банков похитило миллиард рублей перед ликвидацией

Бывшие руководители и собственники одного из российских коммерческих банков уличены в хищении порядка одного миллиарда рублей перед ликвидацией кредитной организации. Об этом сообщили в УМВД.



Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что топ-менеджеры банка, у которого в марте прошлого года была отозвана лицензия, выдавали кредиты подставным лицам и заключали фиктивные договоры банковских вкладов.



Также некоторым клиентам заявляли об их особом статусе и заключали сделки по размещению депозитов. По бухгалтерским учётам такие договоры не проводились и средства в кассу не поступали. Чтобы скрыть мошеннические схемы, клиентам периодически выдавали наличные средства в качестве процентов по вкладам.



По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В квартирах подозреваемых провели обыски, изъята также и бухгалтерская информация. Под стражу заключили бывшего заместителя председателя правления банка и начальника отдела финансового анализа.