Дело на миллион: в Калининграде застройщик заплатит дольщикам за сорванные сроки

В Калининграде оштрафовали фирму-застройщика за срыв сроков передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщается на сайте областного суда.



Речь идёт о компании "Ковчег". В июле 2013 года она заключила договор с семейной парой об участии в долевом строительстве. По документам, застройщик должен был построить многоквартирный дом в Пионерском, а при получении разрешения на его ввод в эксплуатацию — передать истцам однокомнатную квартиру в четвёртом квартале. Однако в дальнейшем ситуация вышла из-под контроля.

"Истцы надлежащим образом исполнили обязательства по оплате, однако ответчик так и не передал им объект долевого строительства и даже не получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. При этом застройщик не обращался к истцам с предложением об изменении условий договора, в частности сроков передачи квартиры", — говорится в сообщении.

Семья неоднократно обращалась к организации с претензиями, однако, когда их в очередной раз проигнорировали, решила пойти в суд.

В результате в пользу супругов с компании "Ковчег" взыскали неустойку — по 300 тысяч рублей каждому, компенсацию морального вреда — по 10 тысяч и штраф — по 155 тысяч рублей каждому.