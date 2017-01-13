Гранаты, детонаторы, патроны, порох: ФСБ и полиция обнаружили во Взморье тайник "чёрных копателей"

Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД обнаружили в Зеленоградском районе тайник "чёрных копателей". Об этом сообщает пресс-служба первого ведомства.



Специалисты проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту оружия. В результате схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами нашли в посёлке Взморье — в непосредственной близости от жилых домов.



"Сотрудниками УФСБ совместно с сапёрами ОМОН УМВД России по Калининградской области осуществлён осмотр указанного тайника. После создания безопасных условий для обследования сотрудниками полиции изъято: 4 гранаты (Ф2 и РГД), 2 снаряда времён Великой Отечественной войны, 12 фаустпатронов 12.5 мм, 5 детонаторов и 200 г пороха", — говорится в сообщении пресс-службы местного УФСБ.



Обнаруженные боеприпасы обезвредили и утилизировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые могут быть причастны к организации тайника. В ведомстве также напоминают, что добровольная сдача оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности.