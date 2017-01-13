На Ленинском проспекте "Мерседес", сдавая назад, сбил 63-летнюю пенсионерку

В четверг, 12 января, в Калининграде в ДТП попала 63-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария произошла в 13:10 на Ленинском проспекте. Пенсионерку сбил "Мерседес", водитель которого не убедился в безопасности манёвра, сдавая назад. В результате женщина получила телесные повреждения.