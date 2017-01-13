Калининградец попытался воткнуть нож в шею знакомому из-за оскорблений

В Калининграде местного жителя приговорили к пяти годам колонии строгого режима за покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.
17 июля прошлого года мужчина напал на своего приятеля после совместного распития алкоголя в хозпостройке на улице Химической. Он попытался ударить товарища ножом в шею. Однако, как говорится в сообщении суда, ему это, к счастью, не удалось.
"Мужчина оказал сопротивление и попытался выхватить нож из рук нападавшего, однако последний повалил его на пол и ещё раз предпринял попытку ударить ножом, но ему удалось только нанести резаные раны пальцев рук и шеи, повлекшие лёгкий вред здоровью. Предотвратить более тяжкие последствия удалось подоспевшему на помощь приятелю потерпевшего", — уточняет пресс-служба.
На суде злоумышленник вину не признал, сказал, что убивать никого не хотел, а повреждения товарищу нанёс по чистой случайности. Кроме того, мужчина заявил, что вообще ничего не помнит о том дне, потому что был сильно пьян. Однако в ходе предварительного следствия калининградец свою вину полностью признал.
"[Он] давал признательные показания, подробно описывая, как пытался ударить приятеля ножом из-за нанесённых оскорблений. Оценив доказательства в совокупности (показания потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных и судебных действий, заключения эксперта), суд счёл вину подсудимого Р. полностью доказанной", — говорится в сообщении.
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