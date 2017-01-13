СМИ: в Чечне обезврежена сеть боевиков, связанная с ИГ

В Чечне была обезврежена сеть боевиков, связанная с террористической организацией ИГ (запрещена на территории России по решению суда). Как сообщает "Интерфакс" , в ходе спецоперации были задержаны несколько десятков человек, одному из бандитов удалось сбежать, ведутся его поиски.

Четверо боевиков были уничтожены. Кроме того, в столкновении с боевиками погиб один сотрудник полиции. Сообщается, что все бандиты связаны с сирийскими террористами. Информацию о задержании боевиков подтвердил глава региона Рамзан Кадыров.

По данным "Коммерсанта", правоохранительным органам удалось выйти на след боевиков благодаря их переписке в мессенджере WhatsApp.