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СМИ: в Чечне обезврежена сеть боевиков, связанная с ИГ

07:37
  556 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Чечне была обезврежена сеть боевиков, связанная с террористической организацией ИГ (запрещена на территории России по решению суда). Как сообщает "Интерфакс", в ходе спецоперации были задержаны несколько десятков человек, одному из бандитов удалось сбежать, ведутся его поиски.
 
Четверо боевиков были уничтожены. Кроме того, в столкновении с боевиками погиб один сотрудник полиции. Сообщается, что все бандиты связаны с сирийскими террористами. Информацию о задержании боевиков подтвердил глава региона Рамзан Кадыров.
 
По данным "Коммерсанта", правоохранительным органам удалось выйти на след боевиков благодаря их переписке в мессенджере WhatsApp.

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