В Светлом обезвредили авиабомбу, найденную в лесу

В пос. Взморье города Светлый были найдена авиабомба времён Великой Отечественной войны. По данным МЧС по Калининградской области, снаряд нашли накануне, 12 января, в лесном массиве.

Для вывоза бомбы ФАБ-100 на место были вызваны специалисты предприятия "Форпост Балтики плюс", а также семь сотрудников полиции. Боеприпас был вывезен и обезврежен.