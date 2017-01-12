Депутат от КПРФ судится с мэрией из-за кабинета на улице Карла Маркса

Глава калининградской фракции КПРФ Татьяна Туманкина подала иск к городской администрации. Об этом Клопс.Ru заявили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Истица недовольна распределением рабочих кабинетов членов горсовета. Туманкинкой, как и всем депутатам, избранным по партийным спискам, выделили офис в здании на улице Карла Маркса. Однако политик настаивает на размещении в корпусе на площади Победы.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что Туманкина - не единственный депутат, которому не досталось места в здании на площади. По словам начальника пресс-службы Владимира Абрамова, многие комитеты и подразделения также находятся вне этого корпуса.

"У всех депутатов есть помещения, а здание на площади - не резиновое и всех вместить не может, - отметил он. - Каждому гражданину предоставлено право защищать свои интересы в суде, и госпожа Туманкина им воспользовалась. Есть ли в действиях мэрии нарушения — будет разбираться суд".

Туманкина обратилась в суд с иском об "оспаривании решений, действий (бездействия) служащих" еще в ноябре. Завтра, 13 декабря в 11:00 в суде Центрального района пройдет предварительное заседание.