Краденый базар: жителю Нестерова, самовольно срубившему под Новый год 23 ели, грозит до двух лет

В Нестерове полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который незаконно срубил на территории лесничества 23 ели и 2 сосны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, мужчина срубил деревья перед Новым годом. Он планировал продать их на одном из калининградских рынков.



"31 декабря 2016 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Гусевский" торговля была пресечена, деревья были изъяты. В результате противоправных действий государственному лесному фонду был причинён материальный ущерб на сумму более 36 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы в рамках ч. 1 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Сотрудники полиции продолжают следствие.