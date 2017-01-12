Краденый базар: жителю Нестерова, самовольно срубившему под Новый год 23 ели, грозит до двух лет
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В Нестерове полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который незаконно срубил на территории лесничества 23 ели и 2 сосны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, мужчина срубил деревья перед Новым годом. Он планировал продать их на одном из калининградских рынков.
"31 декабря 2016 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Гусевский" торговля была пресечена, деревья были изъяты. В результате противоправных действий государственному лесному фонду был причинён материальный ущерб на сумму более 36 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы в рамках ч. 1 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Сотрудники полиции продолжают следствие.
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